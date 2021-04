Britisk ankedomstol ryddar opp i 20 år gammal rettsskandale

utenriks

No viser det seg at det heile kjem av datafeil hos fleire lokale postkontor. I rettsavgjerda fredag heiter det at det britiske postvesenet visste at det var alvorlege manglar ved datanettverket Horizon frå systemutviklaren Fujitsu.

Det blir no slått fast at det var ansvaret til postvesenet å få retta opp det som ikkje verka.

Mange av dei dømde har brukt år, nokre av dei heile 20, på å reinvaske seg. Dei har konsekvent hevda at dei økonomiske feildisponeringane kom av datasystemet og ikkje dei tilsette. Mange mista jobben, vart skild og måtte selje hus og heim. Andre måtte sone fengselsstraffer eller fekk vilkårsbundne straffer.

Rettsavgjerda på fredag vil venteleg føre til ei lang rekkje erstatningssaker.

(©NPK)