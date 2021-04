utenriks

Nikkei 225-indeksen fall 0,57 prosent. Den breiare Topix-indeksen gjekk ned 0,39 prosent.

Seinare fredag var det venta at regjeringa skulle kunngjere nye innstrammingar for å avgrense spreiinga av koronaviruset, med mellom anna innføring av krisetilstand for Tokyo og tre andre regionar.

Børsen fall allereie frå start etter nyheita om at president Joe Biden vil foreslå å auke skattane for dei rikaste. Forslaget om auka kapitalskatt førte til børsnedgang i USA torsdag kveld.

(©NPK)