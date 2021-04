Sakna indonesisk ubåt ligg truleg på 700 meters djup

utenriks

Ubåten med eit mannskap på 53 personar om bord forsvann utanfor kysten av Bali onsdag morgon. Torsdag opplyser ein talsmann for marinen at den tyskproduserte KRI Nanggala-402-ubåten truleg ligg på mellom 600 og 700 meters djup vel 95 kilometer nord for den populære ferierøya.

– Han er konstruert for å dykke på djupner frå 250 til 500 meter, seier admiral Julius Widjojo, og la til at han trur drivstofftanken til ubåten kan ha vorte øydelagt av vasstrykket.

Fire krigsskip er sette inn i leitinga etter ubåten, og Indonesia har bede om bistand frå Singapore og Australia som har eigna redningsfartøy.

Den 1.300 tonn store ubåten vart bygd i 1978 og har vore i teneste for fleire land, blant dei Hellas, India, Argentina og Tyrkia. Den dreiv med torpedo-trening då han forsvann.

– Det er ein klassisk ubåt, seier den franske admiralen Antoine Beaussant.

Eit helikopter som har vore med i leiteaksjonen, har oppdaga oljesøl som kan tyde på at ubåten er skadd.

Ubåtkatastrofen er den første av sitt slag i området. Internasjonale medium dreg samanlikningar til Kursk-tragedien, då ein russisk ubåt med 118 menneske om bord gjekk ned i Barentshavet 12. august 2000.

