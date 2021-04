Ny rapport: Brennheitt i Arktis i fjor

utenriks

Taket i verda var i brann i fjor, heiter det i ein ny rapport frå klimaovervakingstenesten til EU. Rapporten vart offentleggjord like før klimatoppmøtet USA har invitert til, og etter at EU har vorte samd om ei ny klimalov med eit mål om utsleppskutt på 55 prosent innan 2030.

– Ein region skil seig særleg ut. Det var eit spektakulært år for Arktis, seier forskingssjef Freja Vamborg.

2020 var det nest varmaste året i historia i Arktis. Temperaturen låg 2,2 grader over gjennomsnittet for 1981-2010, og 3 grader over nivået før industrialiseringa. Gjennom sommaren og hausten var det rekordlite havis.

Rapporten stadfestar at Europa sette varmerekord i fjor med ein gjennomsnittstemperatur som var nesten ei halv grad høgare enn det nest varmaste året. Temperaturen i Europa var omtrent 2 grader varmare enn han sannsynlegvis ville vore i ei verd utan utslepp frå fossilt brennstoff, viser rapporten.

