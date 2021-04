Nasas Mars-helikopter med ny, vellykka flyging

utenriks

Dronen, som landa på Mars saman med robotfarkosten Perseverance 18. februar, flaug i 52 sekund og klatra til ei høgd på 5 meter.

Droneflyginga på den raude planeten er det første prosjektet i sitt slag, og norske Håvard Fjær Grip er ein sentral figur. Han jobbar ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles. Ingenuity flaug for første gong måndag.

– Vi har no hatt to flyturar på Mars, det betyr at det framleis er mykje å lære, seier sjefingeniør Bob Balaram i ei fråsegn. Han konstaterer at torsdagens tur var i tråd med forventningane.

