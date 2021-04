EU-forslag om å avgrense bruk av kunstig intelligens

utenriks

I eit utkast skriv EU-kommisjonen at eit slikt forslag skal omfatte reglar for bruk av den raskt veksande teknologien ved mellom anna skuleval, jobb- og lånesøknader.

I nokre få situasjonar bør kunstig intelligens rett og slett forbydast fullstendig, meiner EU-kommisjonen, som i tilfelle med såkalla sosial rangering og system som blir brukte til å påverke menneskeleg åtferd.

Forslaget inkluderer i prinsippet forbod mot det som i utkastet vert kalla fjernstyrt biometrisk identifisering, slik som andletsattkjenning i menneskemengder på offentlege stader. Det kan gjerast unntak berre for nøye definert politiarbeid, som leiting etter eit sakna barn eller ein etterlyst person.

Vidare foreslår EU-kommisjonen at praterobotar og såkalla deepfakes må merkast, slik at folk veit at dei kommuniserer med ei maskin og ikkje eit menneske.

Hensikta er å ta ei risikobasert tilnærming for å oppnå balanse mellom behovet for å verne rettar som personvern og behovet for å oppmode til nyskapning.

– Med desse milepælane, står EU i spissen for utviklinga av nye globale normer for å forsikre at kunstig intelligens kan vere til å stole på, seier Margrethe Vestager, visepresident og konkurransekommissær i EU-kommisjonen.

(©NPK)