Chauvin blir halden isolert 23 timar i døgnet

utenriks

45 år gamle Chauvin vart sendt til det einaste høgtryggingsfengselet i delstaten Minnesota etter rettsavgjerda tysdag. Fengselet ligg i Oak Park Heights, ein forstad til St. Paul.

Der sit no Chauvin på ei celle i ei isolert fløy av fengselet, av omsyn til frykt for tryggleiken hans. Det opplyser Sarah Fitzgerald, ei talskvinne for fengselsvesenet i delstaten, til New York Times.

I den eine timen han ikkje blir halden isolert, får han lov til å trene. Men sjølv den timen blir han halden unna alle andre innsette, og han blir halden under nøye oppsyn av fengselsbetjentar.

Sjølv om Chauvin blir halden isolert av omsyn til sin eigen tryggleik, blir innsette ofte sendt til denne isolerte fløya av fengselet som straff, skriv avisa. Onsdag var det 41 innsette på denne fløya, litt over 10 prosent av det samla talet på innsette i fengselet.

Cellene på fløya er små og har berre ein benk med madrass, toalett, handvask og ein liten dusj. Innsette får ha klede, tannkrem, såpe, penn og papir, og i nokre tilfelle òg bøker, magasin og aviser, men då berre med godkjenning frå fengselsleiinga. Cellene blir overvakte med kamera og vaktene sjekkar dei innsette kvart 30. minutt.

Chauvin skal sitje i fengselet til onsdag 16. juni, som er datoen for straffutmålinga, ifølgje ei kjelde.

(©NPK)