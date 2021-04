Biden håpar å kickstarte ny fase i klimakampen

utenriks

40 stats- og regjeringssjefar er inviterte til det to dagar lange toppmøtet, som blir halde som ein videokonferanse.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping og Vladimir Putin i Russland er blant dei som har takka ja, sjølv om begge har eit svært anstrengt forhold til USA. Også statsminister Erna Solberg (H) skal delta på møtet som byrjar på Jordas dag.

Heilt sentralt i samtalane blir nye målsetjingar for kutt i utsleppa av klimagassar. Amerikanske medium melde tidlegare i veka at Biden vil kunngjere eit nytt mål om å kutte 50 prosent innan 2030.

– Dette er akkurat det vi treng, sa den kjende klimaforskaren Michael Mann ved Pennsylvania State University.

– Verdas mest ambisiøse

Biden-regjeringa har brukt både pisk og gulrot for å få òg andre land til å skru opp ambisjonane sine.

I fleire månader har det gått føre seg samtalar mellom USA og regjeringa til den sterkt høgreorienterte presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Målet til USA er få Brasil til å stanse avskoginga i Amazonas i byte mot økonomisk støtte – slik Noreg prøvde før Bolsonaro vart president.

Europeiske land har truleg vore meir velvillig innstilte til oppmodingane frå USA. Statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson, lova tysdag eit massivt kutt i utsleppa på heile 78 prosent innan 2035 – målt i forhold til nivået i 1990.

– Vi ønskjer å halde fram med å heve standarden for å takle klimaendringane. Det er grunnen til at vi set oss det mest ambisiøse målet i verda for utsleppskutt, sa Johnson.

Natt til onsdag vart det i EU semje om eit tidlegare varsla klimamål om eit kutt på 55 prosent innan 2030. Denne målsetjinga får òg stor betydning for Noreg, som er tett integrert i klimapolitikken i EU.

Samarbeid med EU

Så langt har det ikkje komme signal om nye ambisjonar frå Kina, som har det største klimautsleppet i verda. Men president Xi Jinping har varsla ein viktig tale på toppmøtet til Biden.

Landa som presenterer nye klimamål, vil òg melde dei inn til FN slik at dei blir del av Parisavtalen. Noreg melde inn eit forsterka mål i fjor, som det første av alle vestlege land, ifølgje regjeringa. Derfor er det ikkje varsla nokon nye norske ambisjonar no.

Målet til Noreg skal nåast i tett samarbeid med EU og liknar derfor på det som EU har diskutert seg fram til. Regjeringa siktar mot minst 50 og opp mot kutt på 55 prosent innan 2030 målt mot nivået i 1990.

I mange land har det likevel vist seg å vere lettare å setje nye mål enn å nå dei. I USA håpar klimaforskarar at ambisjonane til Biden blir følgde opp med konkrete tiltak som det vil vere vanskeleg å reversere.

– Det viktigaste av alt dei gjer, er å sørgje for at dette er varig, sa professor Michael Oppenheimer til New York Times nyleg.

Republikansk motstand

Då Donald Trump vart president, gjekk han umiddelbart i gang med å fjerne amerikanske klima- og miljøreguleringar. I tillegg melde han USA ut av Parisavtalen.

Ein partifelle av Trump, John Barrasso som sit i Senatet, uttrykkjer sterk motstand mot det som ein går ut frå er dei nye utsleppsmåla til Biden. Barrosso meiner målsetjinga vil føre til høgare energiprisar og færre arbeidsplassar samtidig som Russland og Kina held fram med å auke utsleppa sine.

Dermed må Biden førebu seg på kraftig republikansk motstand når han prøver å få ny miljøpolitikk vedteke i Kongressen.

Presidenten prøver å inkludere ei rekkje tiltak for å kutte utslepp i den gigantiske satsinga på infrastruktur som han håpar å få godkjend av dei folkevalde. Men om heile satsinga blir vedteken, er førebels uvisst.

Heilt uavhengig av planane til politikarane, førte koronapandemien til eit historisk fall i klimautsleppa i fjor. Men nedgangen vart kortvarig, og Det internasjonale energibyrået (IEA) ventar i år ein kraftig auke i utsleppa.

(©NPK)