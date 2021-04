Australia seier nei til gigantisk kinesisk prosjekt

utenriks

Forholdet mellom Australia og Kina er frå før prega av spionasjeklagar og dårleg stemning, og no altså konflikt om belte og veg-initiativet, Kines gigantiske plan om å knyte nasjonane i Eurasia-regionen saman gjennom samferdselsårer.

Kina har fått kritikk for at prosjektet set fattige land i djup gjeld. Ei fjør i hatten for prosjektet har vore australsk deltaking gjennom Victoria. Men avtaledokumenta som vart underskrivne i 2018 og 2019, er no rivne i stykke etter at regjeringa erklærte at prosjektet ikkje er i tråd med dei utanrikspolitiske prioriteringane til Australia.

Den kinesiske ambassaden i Australia kallar avtalebrotet urimeleg og uakseptabelt.

