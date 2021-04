Tyskland vil vere ut av Afghanistan før 4. juli

utenriks

– Den noverande tanken er å korte ned uttrekkingsperioden. Ein uttrekkingsdato sett til 4. juli er under vurdering, seier ein talsmann for departementet. Han understrekar at den endelege avgjerda må takast av Nato.

Førre veke sa forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer at Tysklands mål var å trekke seg ut i august.

Nato inngjekk førre veke semje om å starte uttrekking av styrkane sine frå Afghanistan innan 1. mai.

Nato styrke utgjer totalt 9.600 soldatar. Tyskland er med dei 1.100 soldatane sine den nest største bidragsytaren etter USA.

