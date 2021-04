Tyske politikarar stemmer over omstridd koronanaudbrems

utenriks

Forslaget blir omtalt som ein naudbrems og opnar for strenge tiltak i kampen mot pandemien. Dersom det blir vedteke kan Angela Merkel og kollegaene hennar mellom anna stengje skular og innføre portforbod om natta i område med mykje smitte.

Tyskland er inne i si tredje pandemibølgje og det omstridde forslaget er meint å gjere slutt på den politiske dragkampen mellom den føderale regjeringa og dei 16 delstatane.

Tysdag var det berre éin delstat som hadde så lite smitte – under 100 per 100.000 innbyggjarar den siste veka – at regjeringa ikkje kunne gitt ordre om nedstenging. Seks av dei seksten låg over 165 smitta per 100.000, som er grensa for når regjeringa skal kunne stengje skulane og påleggje dei å drive fjernundervisning.

Motstanden mot forslaget er stor, og nokon omtaler det som grunnlovsstridig. Moglegheita for å innføre portforbod er tung å svelgje for mange i eit land som framleis ber på minna om totalitære regime på 1900-talet som innskrenka folks fridom og spionerte på eigne borgarar.

