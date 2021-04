Tysk domstol avviser krav om EUs koronafond

utenriks

Begge kammera i nasjonalforsamlinga har gitt si støtte til fondet, som skal støtte EUs medlemsland med midlar lånte på vegner av fellesskapet. Før president Frank-Walter Steinmeier kunne setje namnetrekket sitt på vedtaket, vart det klaga inn til forfatningsdomstolen med krav om ei mellombels avgjerd.

Klagarane ville hindre at vedtaket vart formalisert medan retten undersøkte klaga. Dette vart avvist onsdag.

– Ein summarisk gjennomgang fann ikkje at det er svært sannsynleg at vedtaket er i strid med Grunnlova, fastslår retten i Karlsruhe. Domstolen seier han framleis skal behandle sjølve klaga. Fordi det er liten sjanse for at klagarane får medhald, meiner domstolen at den moglege skaden ved å stanse prosessen er større enn dersom ratifiseringa blir fullført.

