Reaksjonar etter rettsavgjerda i Floyd-saka: Eit steg på vegen – mykje står att

utenriks

Tidlegare president Barack Obama er blant dei som fremjar dette synet.

– Juryen gjorde det rette. Men verkeleg rettferd krev langt meir. Michelle og eg sender bønnene våre til Floyd-familien, og vi står saman med alle dei som vil sikre alle amerikanarar den rettferda som George og så mange andre har vorte nekta, skriv Barack Obama i ein felles uttale med kona si Michelle Obama.

Verkeleg rettferd handlar om langt meir enn berre ein enkelt dom i ei enkelt rettssak, understrekar Obama. Paret legg vekt på at ein først og fremst må innsjå at svarte blir behandla annleis i USA, og at det trengst reformer.

Reformbehov

– Denne rettsavgjerda er eit nødvendig steg på vegen vidare, men det er langt frå nok. Vi kan ikkje kvile. Vi må følgje opp med konkrete reformer for å redusere og til sjuande og sist fjerne rasefordommar i rettsvesenet vårt. Vi må forsterke innsatsen for å betre dei økonomiske moglegheitene for desse gruppene som har vore marginaliserte altfor lenge, skriv Obama-paret.

Minnesotas guvernør Tim Walz delar Obamas betraktningar.

– Dagens rettsavgjerd er eit viktig steg på vegen for rettferd i Minnesota. Rettssaka er over, men arbeidet vårt har berre byrja, skriv han i ei fråsegn.

Til liks med Obama meiner Walz at systematiske reformer er nødvendig.

Drap held fram

Jubelen som braut ut etter rettsavgjerda på tysdag, var samtidig prega av ein avventande forståing for at avgjerda berre er eit lite steg på den lange vegen for å komme vidare etter hundreår med rasistisk politivald i ein nasjon bygd på slaveri.

Skytinga av ein annan svart mann, Daunte Wright, i Minneapolis medan rettssaka gjekk føre seg, og drapet på ein 13-åring i Chicago førre månad, auka spenninga og dempa gleda for mange.

– Vi er letta, men vi feirar ikkje, fordi drapa held fram, sa borgarrettsveteranen Jesse Jackson som hadde reist til Minneapolis i samband med rettssaka.

Like før rettsavgjerda mot Chauvin vart lesen opp tysdag, vart ei 15 år gammal svart jente skoten og drepen av politi i Columbus i Ohio.

Johnson forferda

– Eg vart forferda over George Floyds død og ønsker denne rettsavgjerda velkommen. Tankane mine går til George Floyds familie og venner, skriv Storbritannias statsminister Boris Johnson, ein av dei første verdsleiarane som kommenterte dommen, på Twitter.

– Dette betyr rettferd for George Floyd, men det kan berre vere byrjinga. No må amerikanske styresmakter ta grep for å sikre at ingen, uansett hudfarge, treng å frykte overgrep i møte med politiet, seier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Noreg.

USAs tidlegare presidentkandidat Hillary Clinton skriv på Twitter at Floyds familie fortente at drapsmannen vart stilt til ansvar.

Representanthuset' leiar Nancy Pelosi takka først for at Floyd ofra livet sitt for rettssystemet. Uttalen vart møtt med kritikk. Seinare tysdag klargjorde ho ordvalet.

– George Floyd burde vore i live i dag. Bønna til familien hans for rettferd for drapet vart høyrt verda rundt. han døydde ikkje forgjeves. Vi må forsikre oss om at andre familiar ikkje lir av den same rasismen, valden og smerta, skriv Pelosi på Twitter.

Biden ringde

– I dag dreg vi eit letta sukk. Men det kan ikkje fjerne smerta. Vi må framleis reformere systemet, sa visepresident Kamala Harris i ein tale i Det kvite hus.

President Joe Biden ringde til Floyd-familien etter rettsavgjerda.

– Ingenting kan gjere alt betre, men i det minste er det ei viss rettferd. Vi er alle så letta, sa Biden til familien.

Han kalla drapet på Floyd eit «drap i fullt dagslys» som ein gong for alle reiv bort skylappane slik at alle kunne sjå problema USA har med forholdet politiet har til rase.

Republikanske politikarar var meir forsiktige med sine utsegner.

– Det er juryen som avgjer. Eg tenkjer at dei kan anke på om rettssaka var rettferdig, men eg seier til alle at det er slik systemet fungerer. Eg godtek avgjerda til juryen, sa senator Lindsey Graham.

Ny sak ventar

Minnesotas justisminister Keith Ellison seier at dette ikkje er slutten. Han skal leggje fram ei ny sak i sommar.

Ellison går ikkje i detalj, men tre andre politibetjentar som var saman med Chauvin under arrestasjonen av Floyd, er tiltalte for medverknad. Saka har planlagt oppstart i august.

– Ein er teken, tre står att, ropte ei folkemengd på George Floyd Square i Minneapolis tysdag etter at dommen mot Chauvin fall.

Matthew Frank, som er assisterande justisminister i delstaten, såg ut til halde tilbake tårene då han takka Floyds familie tysdag, skriv New York Times.

– Dette er for deg, George Floyd, og for familien din og vennene dine, sa Frank.

Jerry W. Blackwell, som også er del av aktoratet, takka kollegaene. Dei hadde tapperheita og lidenskapen som var nødvendig for å ta på seg oppgåva, uttalte han.

– Dei gjekk inn i lyset, og det skein av dei. Ingen dom kan føre George Perry Floyd tilbake til oss, men denne rettsavgjerda sender ein bodskap til familien hans om at han var nokon, at livet hans betydde noko, at alle liva våre betyr noko, og det er viktig, sa Blackwell.

(©NPK)