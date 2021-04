Raskare prisvekst i Storbritannia

utenriks

Dyrare klede og drivstoff ligg bak inflasjonen på 0,7 prosent dei siste tolv månadene, ifølgje tal frå det nasjonale statistikkbyrået ONS. Auken var litt under forventningane om 0,8 prosent, men ein markant oppgang frå februar. Då låg inflasjonen siste år på 0,4 prosent.

Sjølv om fasiten ligg noko under forventningane, aukar frykta for at inflasjonen i verda kan gjere eit hopp når Storbritannia og andre land kjem ut av koronakrisa.

– Storbritannia har nådd eit vendepunkt i den økonomiske reaksjonen på pandemien. Prisveksten er no aukande og kjem til å vere det ei stund. Den kan bli endå høgare dersom forbruket aukar kraftig når restriksjonen blir oppheva og hushalda bruker noko av det dei har spart under pandemien, seier forvaltar Paul Craig i Quilter Investors.

Saman med auka etterspurnad, kan dei enorme stimuleringstiltaka mot krisa utløyse høg inflasjon og stigande renter og skade den byrjande gjenreisinga av økonomien, fryktar analytikarar.

(©NPK)