Organisasjon for kontroll av kjemiske våpen straffar Syria

utenriks

Vedtaket onsdag betyr at Syria mellombels mistar rettane sine som medlem av Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW).

USA og andre vestlege land støtta forslaget, og det fekk over to tredelar av stemmene i organisasjonen.

Bakgrunnen er at Syrias regjering blir skulda både for å ha stått bak kjemiske angrep og for å ha skjult opplysningar om slike våpen. Regjeringa skal i fjor ha late vere å svare på spørsmål etter ei OPCW-gransking som konkluderte med at syriske styrkar brukte klor og nervegassen sarin i eit angrep på ein landsby kontrollert av opprørarar i 2017.

