Nesten 200 arresterte under demonstrasjonar i Russland

utenriks

Demonstrantane ber om at Navalnyj, som har sveltestreika i tre veker, blir lauslaten. OVD Info, som fører oversikt over arrestasjonar under opposisjonelle demonstrasjonar, seier at minst 198 har vorte arresterte rundt om i landet.

Det er planlagt demonstrasjonar i Moskva og St. Petersburg utover ettermiddagen, etter at folk samla seg for å vise motstand i Aust-Russland, Sibir og Uralfjella tidlegare på dagen.

Navalnyj-medarbeidarar har lagt ut videoar av demonstrantar som samlar seg i bykjernar og roper slagord som «Putin er ein mordar» og «ned med tsaren!". Dei hevdar russiske styresmakter har fengsla Navalnyj av politiske årsaker.

(©NPK)