Frankrike lettar på tiltaka 2. mai – Disneyland bli vaksinasjonssenter

utenriks

Underhaldningsparken utanfor den franske hovudstaden er vanlegvis eitt av Europas mest populære turistmål, men har vore stengd sidan 30. oktober. Planen var å opne igjen 2. april, men smitteutviklinga i landet gjorde det umogleg.

I staden skal Disneys «magic kingdom» – eller rettare sagt eit konferansesenter i tilknyting til parken – opne som lokalt vaksinasjonssenter. Målet er å setje 1.000 sprøytar per dag og bidra til at Frankrike når målet om at 20 millionar skal ha fått minst éin dose innan midten av mai.

Samtidig seier ei kjelde nær den franske presidenten at folk etter månadsskiftet kan rekne med å få igjen noko av rørslefridommen. I dag kan ikkje franskmennene reise meir enn 10 kilometer frå heimen, og det er portforbod frå klokka 19.

Dei yngste skuleelevane kan vende tilbake til klasserommet førstkommande måndag, medan dei eldre må vente ei veke til. I midten av mai håpar regjeringa det igjen kan opnast for servering utandørs og at kinoar, teater og museum kan opne med redusert kapasitet.

I mars la president Emmanuel Macron fram ein plan for ei trinnvis gjenopning, og den ligg framleis til grunn, seier regjeringstalsmann Gabriel Attal.

