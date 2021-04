utenriks

– Vi meiner Navalnyjs liv er alvorleg trua, seier dei fire uavhengige ekspertane, som ikkje snakkar på vegner av FN. Dei ber russiske styresmakter sørgje for at han «har tilgang til sine eigne legar, og tillét at han blir evakuert for presserande medisinsk behandling utanlands».

Navalnyj har sveltestreika i tre veker.

