FN: Nær 250.000 fordrivne av angrep i Myanmar

Militæret har trappa opp bruken av dødeleg vald mot dei som protesterer mot kuppet i landet 1. februar. Minst 738 menneske er drepne så langt, og 3.300 blir haldne som politiske fangar, ifølgje ei lokal gruppe som overvaker situasjonen.

– Forferda over å høyre at kjelder seier angrepet til juntaen allereie har fordrive ein kvart million menneske i Myanmar. Verda må handle umiddelbart og ta tak i denne humanitære katastrofen, skriv FNs spesialutsending Tom Andrews på Twitter.

Den kristne bistandsgruppa Free Burma Rangers meinte sist veke at minst 24.000 er drivne på flukt i delstaten Karen i nord etter angrep frå bakkestyrkar og frå lufta tidlegare i månaden. Ein talsperson for Karen National Union seier over 2.000 har kryssa grensa til Thailand medan fleire tusen er internt fordrivne.

– Dei gøymer seg i jungelen nær landsbyane, seier han.

Minst 70 reporterar er arresterte, og 38 sit fengsla, ifølgje Reporting ASEAN. Frilansjournalist Ko Latt vart lauslaten natt til onsdag etter over ein månad i varetekt i hovudstaden Naypyidaw.

