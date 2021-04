Enkelte vasskraftunntak frå EU-krav til berekraftige investeringar

utenriks

Unntaket er ei av endringane som er gjorde for vasskraft før EU onsdag la fram den såkalla taksonomien sin, ei ordning for å klassifisere berekraftige investeringar.

Systemet skal hjelpe investorar med å finne berekraftige prosjekt å setje pengane sine i. Det er ein del av EUs grøne giv og skal bidra til grøn omstilling av økonomien og til målet i unionen om å bli klimanøytral innan 2050.

– Europa var tidleg ute med å reformere finanssystemet for å støtte investeringar knytte til klimaendringane. I dag tek vi eit stort steg framover med den første klimataksonomien nokosinne. Den skal hjelpe bedrifter og investorar med å fastslå om aktivitetane deira verkeleg er grøne. Den vil vere avgjerande for å sikre private investeringar i berekraftige aktivitetar og gjere Europa klimanøytralt, seier EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis.

Regelverket skal òg bidra til å verne og styrkje det biologiske mangfaldet.

Vasskraft

Kraftverk utan oppdemma reservoar – som utnyttar den naturlege vassføringa i ei elv – og anlegg med høg effekt i forhold til oppdemma areal treng ikkje gjennomføre ein analyse for å vise at dei vil gi mindre utslepp enn 100 gram CO2-ekvivalentar per kilowattime i eit livsløpsperspektiv.

I Noreg har det falle mange tungt for brystet at vasskraft ikkje er ei grøn investering, og regjeringa meinte EUs krav var for strenge.

– Vi har uttrykt ei bekymring for at vasskrafta skal få mykje strengare kriterium enn til dømes investeringar i solceller eller vindkraft, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) etter at ho og fleire kollegaer møtte fire EU-kommissærar i mars. Ho opplevde då at det var vilje til å lytte til Noregs innvendingar.

Ei utfordring for vasskrafta er at sjølv om straumen er rein og fornybar, krev utbygging av vasskraft som regel store naturinngrep. Dette kan komme i konflikt med kravet til EU-taksonomien om «ikke å gjere vesentleg skade».

Gassavgjerd utsett

EU-kommisjonen har utsett avgjerda om kjernekraft og naturgass kjem med på lista over berekraftige investeringar. Førebels heiter at det reglane verken ser bort frå eller inkluderer naturgass, men her ventar EU-kommisjonen på oppdateringar som skal komme i løpet av året, skriv det svenske nyheitsbyrået TT.

For kjernekraftas del vil kommisjonen vente på ein rapport frå to uavhengige ekspertgrupper.

– Dei kjem til å bli ferdige i løpet av sommaren. Dette er eit arbeid vi må ta omsyn til, seier Dombrovskis.

Fleire må rapportere

Teksten som vart lagd fram onsdag skal formelt vedtakast i mai, og reglane skal gjelde frå årsskiftet.

Saman med taksonomien blir krava til rapporteringa til bedrifter om berekraft oppdaterte. Målet er å komme på linje med krava til finansiell rapportering.

Alle store og børsnoterte selskap blir omfatta av kravet, som no skal dekkje 50.000 bedrifter i EU, mot dei 11.000 som er omfatta av dei eksisterande reglane, opplyser kommisjonen.

