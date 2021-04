EU droppar 300 millionar dosar frå Janssen og AstraZeneca – satsar på Pfizer

utenriks

Opsjonane som ifølgje ei høgt plassert EU-kjelde no blir liggjande i skuffa, er ein del av dei eksisterande avtalane med dei to vaksineprodusentane, skriv Reuters.

Dermed tek unionen endå eit skritt vekk frå AstraZeneca, som har slite med leveringsproblem og etter kvart fått eit anstrengt forhold til EU. Både AstraZenecas vaksine og Janssen-vaksinen blir òg knytt til alvorlege tilfelle av blodpropp.

I det siste har EU jobba for å få fleire vaksinar frå Pfizer/Biontech og satsar dermed på såkalla mRNA-vaksinar, i staden for vektorvaksinane frå dei to andre produsentane.

(©NPK)