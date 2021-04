Tidlegare visepresident Walter Mondale er død

utenriks

Mondale, som var av norsk avstamming med forfedrar frå Mundal i Sogn, var senator for Minnesota før han vart vald til visepresident frå 1977 til Carter tapte valet mot Ronald Reagan fire år seinare.

Mondale stilte sjølv som Demokratanes presidentkandidat mot Reagan i 1984, men gjekk på eitt av dei verste valnederlaga gjennom tidene etter at han fortalde veljarane at dei måtte vente skatteauke om han vann.

Han vann berre heimstaten Minnesota og Washington DC, og fekk 13 valdelegatar mot Reagans 525.

Men han vart historisk på ein annan måte ved å vere den første til å velje ei kvinne til visepresidentkandidat, Geraldine Ferraro.

Liberale prinsipp

I heile karrieren sin heldt Mondale fast ved dei liberale prinsippa sine som hadde frå mentoren Hubert Humphrey.

Han var ein sterk tilhengjar av borgarrettar, og i den politiske karrieren sin var han oppteken av sosiale saker som utdanning, bustader, migrantar og ernæring.

– Eg trur landet treng progressive verdiar meir enn nokosinne, sa han i 1989, då Reagan hadde avslutta perioden sin og George Bush senior etterfølgde han.

Tolv år i Senatet

Han starta karrieren sin som justisminister i Minnesota før han vart utpeika til å overta som senator etter at Humphrey trekte seg for å stille til val som presidentkandidat i 1964. Han vart attvald to gonger og sat i Senatet i tolv år til Carter valde han som visepresident.

Etter tida som visepresident og presidentkandidat praktiserte han som advokat og som ambassadør i Japan frå 1993 til 1996, til han i 2002 vart overtalt til å tre inn i staden for senator Paul Wellstone som mista livet i ei flyulykke to veker før han skulle veljast att. Men det valet tapte han.

– Beste visepresident

Som visepresident jobba han nærare presidenten enn nokon annan visepresident i historia. Han var den første som fekk kontor inne i Det kvite hus, og han gjennomførte ei lang rekkje reiser på oppdrag frå Carter.

I minneorda sine kalla Carter han den beste visepresidenten USA har hatt.

– I dag minnest eg den kjære vennen min Walter Mondale, som eg meiner var den beste visepresidenten i historia. Han var ein uvurderleg partnar og ein dyktig representant for Minnesota, USA og verda, sa Carter.

(©NPK)