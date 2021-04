Stille bursdagsmarkering for dronning Elizabeth

utenriks

Sjølv om dronninga er eit aprilbarn, blir den britiske monarken feira offisielt i juni, med militærparaden Trooping the Colour. På sjølve fødselsdagen er feiringa av det meir private slaget, og i år blir dagen prega av at Elizabeth nyleg mista ektemannen gjennom 73 år. Hoffet er framleis i sorg, og koronarestriksjonar legg ein dempar på dei fleste arrangement.

Ifølgje britiske medium er det venta at det i år blir ein lunsj med den næraste familien på bursdagen. Det blir heller ikkje noko av den tradisjonelle salutten, som vanlegvis blir skoten fleire stader i landet. Det vil ikkje vere passande, har dronninga sjølv bestemt.

Eit liv i folkets teneste

På styresmaktsdagen sin i 1947 lova dåverande prinsesse Elizabeth folket «å vie heile mitt liv, anten det blir langt eller kort, til å tene dykk». Det har vorte eit langt liv på trona, ingen britisk monark har sete lenger enn henne, og det vart eit langt ekteskap med Philip. 95-årsdagen blir den første merkedagen utan partnaren.

Dronninga bur for tida på Windsor slott vest for London med ein stab på rundt 20 personar rundt seg. Arrangementet blir omtalt som HMS Bubble. Forkortinga blir brukt normalt om skip i den britiske marinane, men blir no brukte som nemning på Hennar Majestets sosiale boble.

Ville feire i sommarsol

Også i fjor vart bursdagen – særleg den offisielle i juni – prega av pandemien. For første gong gjekk den tradisjonsrike paraden ut, og den er avlyst òg i år. I 2020 vart det halde ei mindre oppvisning på slottet i Windsor, og eit liknande opplegg er til vurdering i år, skriv The Telegraph.

Trooping the coulours, ei oppvisning av regimentsflagga i forsvaret, går tilbake til 1660. Eit snautt hundreår seinare, under George II, vart paraden eit fast innslag på den sosiale kalenderen. Tidspunktet er valt med omsyn til det britiske vêret. George hadde bursdag i november, men synest det var for kaldt å feire med militærparadar seint på hausten. Dermed valde han å markere dagen om sommaren. Paraden blir no halden den andre laurdagen i juni og skulle derfor vore halde 12. juni i år.

