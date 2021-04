I dag kjem EMAs avgjerd om Janssen-vaksinen

utenriks

Bruken av vaksinen frå Johnson & Johnson er sett på vent i USA etter at sjeldne tilfelle med blodpropp og låge blodplater oppstod hos vaksinerte. Rundt 6,8 millionar menneske har fått dosen i USA.

Etter at amerikanske styresmakter sette vaksinen på pause, stansa selskapet òg innføringa av vaksinen i Europa fram til ei avklaring har komme på plass.

Men EMA har tidlegare sagt at vaksinen kan brukast, utan avgrensingar. Dei meiner fordelane med han for å stoppe covid-19 veg opp for risikoen for biverknadene.

Janssen-vaksinen vart godkjend for bruk av EMA 11. mars. EMAs nye vurdering skal offentleggjerast klokka 17 tysdag.

(©NPK)