EU-topp om Janssen-avgjerd: – Dette er gode nyheiter

EMA har granska tilfelle av blodproppar kombinert med få blodplater hos vaksinerte i USA. Legemiddelbyrået seier det er ein mogleg samanheng mellom tilfella og vaksinen, og fører det opp som moglege biverknader.

EMA meiner likevel at det framleis er slik at nytta veg opp for risikoen, og at EU bør halde fram med å bruke Janssen-vaksinen, som også kallast Johnson & Johnson.

– Eg ønskjer EMAs kunngjering om tryggleiken av Johnson & Johnson-vaksinen velkommen. Dette er gode nyheiter for utrullinga av vaksinasjonskampanjen i heile EU, skriv Leyen på Twitter.

Biverknaden er dei same som for AstraZeneca-vaksinen, som er basert på liknande teknologi.

