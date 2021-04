EMA: Trygt å sende ut Janssen-vaksinen no – kan skilje seg frå AstraZeneca

utenriks

EMA kunngjorde tysdag at det er ein mogleg samanheng mellom vaksinen og svært sjeldne, men alvorlege tilfelle av blodpropp kombinert med få blodplater.

Likevel meiner EMA nytta veg opp for risikoen, og at det er trygt å sende han ut til EU-landa, sjølv om han framleis er sett på pause i USA. EMA seier det viktigaste er å vere merksam på moglege biverknader.

– Dette er nøyaktig kvifor EMA har gjort denne undersøkinga, at vi fekk sett opp desse tilfella på lista over biverknader, så helsepersonell og vaksinerte kan vere merksame og avdekkje biverknader, seier EMA-sjef Emer Cooke på ein pressekonferanse tysdag.

– Nytta veg opp for risikoen, og vi har no detaljert informasjon i pakningsvedlegget. Så vi er trygge på at han kan bli rulla ut, seier Cooke.

Færre Janssen-tilfelle

EMA opplyser at det er avdekt åtte tilfelle av slike alvorlege biverknader hos Janssen-vaksinerte i USA. Samtidig har EU-byrået avdekt 287 tilfelle blant AstraZeneca-vaksinerte.

Det er for tidleg å seie om det betyr at det er fleire tilfelle av biverknadene blant AstraZeneca-vaksinerte, seier EMA. Vaksinane er begge vektorvaksinar som bruker eit adenovirus til å frakte koronapiggar inn i kroppen.

– Det vi veit, er at etter at vi granska AstraZeneca, er folk veldig merksame på risikoen, så talet vi avdekkjer er kanskje meir i takt med røyndommen, seier Sabine Straus, leiar av EMAs tryggingskomité.

– Det vi har diskutert med amerikanske styresmakter, er at vi må vente og sjå om det kjem fleire tilfelle i USA. Det vi veit, er at vi no har sju millionar vaksinerte, og åtte tilfelle. Det er umogleg å seie om det vil skje meir eller mindre hyppig enn ved AstraZeneca-vaksinen, seier Straus.

Straus seier vidare at EMA vil følgje med på om talet på tilfelle stig i USA i tida framover. Biverknadene kan oppstå så seint som tre veker etter vaksinasjonen.

Dette er forskjellen

Straus understrekar at sjølv om AstraZeneca og Janssen byggjer på same teknologi, er det forskjellar. Janssen bruker til dømes eit adenovirus frå menneske, medan AstraZeneca bruker eit sjimpansevirus.

Dette viruset er tømt for sitt eige arvestoff, som har vorte erstatta med dei såkalla piggane frå koronaviruset.

– Det er mange likskapar mellom vaksinane. Men det er òg forskjellar mellom vaksinane, både med sjimpanseviruset og ein forskjell i pigg-proteinet. Så det er ikkje avklart om det er lik risiko ved dei to, seier Straus.

Også Sputnik-vaksinen byggjer på vektorteknologi. EMA opplyser at dei ikkje er varsla om blodpropptilfelle hos Sputnik-vaksinerte, men at dette er noko dei følgjer nøye med på.

