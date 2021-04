Danmark: Testing unødvendig for vaksinerte

utenriks

– Risikoen for å smitte vidare når ein er vaksinert og ikkje har symptom på covid-19, er svært liten, seier visedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Bilstad Probst.

Ho seier at dei derfor ikkje lenger vil tilrå at dei som er vaksinerte, testar seg regelmessig når ein ikkje har symptom.

Nye studiar tyder på at risikoen for å smitte andre er svært liten når ein er ferdigvaksinert.

Samtidig opplyser Sundhedsstyrelsen at personar som er meir utsette for covid-19, kan sjå fram til ein meir normal kvardag når dei er vaksinerte.

Styrelsen tilrår mellom anna ikkje lenger at dei handlar utanom dei mest hektiske tidene, og dei seier at dei no igjen kan delta i fritidsaktivitetar og ta offentleg transport utan å ha større risiko.

18,4 prosent av Danmarks befolkning har no få første dose av koronavaksinar, og 8,6 prosent har fått begge dosar.

(©NPK)