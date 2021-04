Canadisk provins vil ta over norske vaksinedosar

utenriks

Medan land som Noreg og Danmark per no ikkje vil bruke AstraZeneca-vaksinen på grunn av fare for alvorlege, men sjeldne biverknader, er situasjonen ein annan i Canada.

I Ontario, der millionbyen Toronto ligg, er det mangelen på AstraZeneca-dosar som skaper bekymring. Derfor ber provinsen om å få vaksinedosar frå allierte, blant dei Noreg.

– Tenestemennene våre har vendt seg til Noregs ambassadør, og provinsstatsministeren vil òg snakke med EU-ambassadøren til Canada og den indiske høgkommissæren for å be om ekstra AstraZeneca-dosar, heiter det i ei fråsegn frå provinsstyresmaktene til Global News.

