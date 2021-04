Armin Laschet blir CDU og CSUs statsministerkandidat

utenriks

Etter seks timars debatt stemde 77,5 prosent av dei 46 medlemmene i sentralstyret for CDU-leiar Laschet som statsministerkandidat, medan 22,5 prosent ville ha CSUs Markus Söder.

Söder, som er meir populær enn Laschet, har tidlegare gjort det klart at han vil akseptere CDUs avgjerd og tre til side utan bitterheit. Dermed blir Laschet kandidaten til dei to partia.

Avstemminga i CDU er kulminasjonen av ein lang og bitter strid som trua med å destabilisere den hittil så stabile alliansen mellom CDU og det bayerske søsterpartiet CSU.

Berre fem månader før valet i september, når Merkel går av etter 16 år ved makta, har oppslutninga om dei to konservative partia stupt på grunn av handteringa av koronapandemien.

Söder sa måndag at CDU, som det største av dei to partia, har siste ord i avgjerda om kven som skal etterfølgje Merkel.

– Vi ønskjer ikkje, og vi kjem ikkje til å oppleve ei usemje mellom CSU og CDU, sa han.

Ei meiningsmåling gjort av ARD for kort tid sidan viste at 44 prosent av tyskarane meinte at Söder er best kvalifisert til å bli statsministerkandidat, medan 15 prosent støtta Laschet.

(©NPK)