Ytterlegare 100 millionar Pfizer-dosar til EU i 2021

utenriks

Den nye avtalen kjem som følgje av at EU-kommisjonen har valt å nytte seg av moglegheita til å kjøpe ytterlegare 100 millionar vaksinedosar i tråd med ein avtale signert 17. februar i år, skriv Pfizer i ei pressemelding.

– Vi har no til hensikt å levere totalt 600 millionar dosar til EU i år, som vil dekkje to tredelar av EU-befolkninga. Det er den største leveranseavtalen for Comirnaty (koronavaksinen) vi har avtalt globalt, seier kommersiell direktør Sean Marett i Biontech.

Noreg er ein del av vaksinesystemet til EU, og avtalen vil derfor òg bety fleire dosar til Noreg.

Sist veke sa helseminister Bent Høie (H) at 50 millionar dosar vil svare til om lag 600.000 dosar til Noreg. Dermed kan det nye avtalen gi Noreg over éin million ekstra dosar i 2021.

Sist veke kom nyheita om at Pfizer/Biontech skal levere 50 millionar vaksinedosar til EU raskare enn planlagt. Selskapet planlegg dermed å levere 250 millionar dosar til EU i andre kvartal. Det er ei firedobling av den avtalte mengda i første kvartal.

(©NPK)