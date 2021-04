Nasa lukkast med ambisiøs Mars-flytur

utenriks

Etter ei utsetjing på ei veke, tok det vesle helikopteret av frå den raude planeten måndag formiddag. Deretter var det nokre timars venting før Nasa fekk signala om korleis det hadde gått. Den endelege stadfestinga på ein vellukka flytur kom litt før klokka 13 norsk tid.

118 år etter den første vellukka motoriserte flyturen på vår eigen planet, har ein menneskeskapt farkost for første gong floge over ein annan planet.

– Vi kan no seie at menneske har floge ein rotordriven farkost på ein annan planet. Kvar verd får berre éi førstegongsflyging, seier prosjektleiaren for Ingenuity, Mimi Aung.

Programmert til å flyge åleine

Fordi det tek lang tid å sende signal mellom jorda og Mars, var den korte flyturen førehandsprogrammert. Ingenuity var instruert til å ta av og stige i rundt seks sekund og så halde høgda og rotere før han landa igjen.

Atmosfæren er så tynn på Mars at det svarer til 1 prosent av atmosfæren her på jorda, derfor var det viktig å gjere dronen så lett som i det heile mogleg, for at han skulle ha ein sjanse til å komme opp i «lufta». Ingenuity veg 1,8 kilo.

Etter flyturen vart data sendt frå den vesle helikopterdronen til køyretøyet Perseverance og så vidare til jorda. Perseverance frakta Ingenuity med seg til Mars, der dei landa 18. februar. Seinare vart dronen plassert på overflata til den raude planeten. Der måtte Ingenuity klare seg sjølv gjennom dei mørke og kalde Mars-nettene med straum generert frå solcellepanel.

Forseinka

Eigentleg skulle den første flyturen på Mars skjedd for åtte dagar sidan, men då rotorane vart testa, dukka det opp eit programvareproblem som måtte fiksast først.

Ingenuitys oppgåve denne gongen er rett og slett å sjå om teknologien fungerer og det er mogleg å flyge. Dronen skal ikkje bidra til vitskaplege oppdrag, men dersom flyginga lukkast, opnar det opp for nye moglegheiter i framtida. Håpet er at dronar kan nå stader det ikkje er mogleg å køyre, i tillegg til at dei kan flytte seg raskare enn eit køyretøy på overflata.

Suksess

– Det einaste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å flyge på Mars for første gong i historia, sa Håvard Fjær Grip til NTB i fjor. Nordmannen jobbar ved Nasa Jet Propulsion Laboratory og California Institute of Technology i Pasadena i Los Angeles og er sentral i Ingenuity-prosjektet.

Han ser fleire måtar Ingenuity kan brukast i utforskinga av Mars.

– Ein kan mellom anna byrje å bruke helikopter til å rekognosere område for landsfartøy som treng informasjon om kvar dei skal køyre, og finne ut kva område som er mest interessante å studere. Det handlar om å sjå moglegheitene og opne nye dører, fortalde Grip til NTB.

(©NPK)