Fleire knivstukke i moskéangrep i Albania

Det er truleg første gong at ein moské blir utsett for eit slikt angrep i Albania, der over halvparten av befolkninga reknar seg som muslimar.

Offera vart sende til sjukehus, men ingen skal ha fått livstruande skadar, opplyser politiet.

Ein 34 år gammal mann er arrestert og mistenkt for angrepet, men motivet er førebels ikkje klarlagt.

Angrepet skjedde cirka klokka 14.30 norsk tid.

– Eg håpar at dette ikkje er ei terrorhandling, men handlinga til ein ustabil person, seier imamen i moskeen Ahmet Kalaja til albanske medium.

Ifølgje augnevitne knivstakk mannen først ein kelner på ein pizzarestaurant før han storma inn i moskeen.

Albania blir sett på som eit svært tolerant samfunn når det gjeld religion. Både muslimar og kristne feirar kvarandres høgtidar, og det er vanleg at personar med ulik religiøs bakgrunn giftar seg.

