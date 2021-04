Danske Banks toppsjef gir seg på grunn av kvitvaskingssak

utenriks

Forholda som blir etterforska, skjedde då nederlendaren jobba i banken ABN AMRO. Banken blir etterforska for moglege brot på lovene landet har for førebygging av kvitvasking.

Vogelzang var tilsett i banken frå 2000 til 2017. Han byrja i Danske Bank i 2019.

– Eg er overraska over avgjerda til dei nederlandske styresmaktene. Eg forlét ABN AMRO for meir enn fire år sidan og var trygg på at eg tok vare på leiaransvaret mitt med integritet og dedikasjon, seier Vogelzang i ei fråsegn.

I lys av situasjonen Danske Bank står i, ønskjer han ikkje at spekulasjonar rundt han som person skal stå i vegen for den vidare utviklinga til banken, går det fram av uttalen. Også Danske Bank blir etterforska for kvitvasking.

(©NPK)