Sør-Sudans stille koronatragedie

Statistikken for Sør-Sudan viser at landet berre har hatt 114 covid-dødsfall og totalt 10.000 smittetilfelle. I ei befolkning på 12,1 millionar er det svært fine tal. Problemet er berre det at statistikken ikkje gir eit riktig bilete av situasjonen. Til no er nemleg berre cirka 113.700 testar utførte.

– Får koronaviruset lov til å blomstre i land som Sør-Sudan, veit vi at det kan oppstå mutasjonar. I Tanzania har ein no fått nye mutasjonar. Det kan slå tilbake på resten av verda, seier Øyen, som etterlyser eit større globalt perspektiv på pandemien.

Usynleg tragedie

Ho seier det går føre seg ein usynleg tragedie i landet.

– Mange menneske blir sjuke og døyr, men det visar ikkje på statistikken. Årsaka er at det nesten ikkje finst testkapasitet, seier Kari Øyen.

Frå før er situasjonen i Sør-Sudan vanskeleg. Rundt 8,3 millionar menneske treng hjelp, det vil seie to tredelar av befolkninga. Samtidig tek pandemien ressursar frå naudhjelpa. Berre Storbritannia har redusert hjelpa med 60 prosent det siste året.

– Sør-Sudan blir gløymt. Dei andre humanitære behova forsvinn jo ikkje sjølv om vi har ein pågåande pandemi, seier Øyen.

Bur tett

Ho fortel at folk bur svært tett i Sør-Sudan. Fleirtalet har ikkje internett heime, og dei har inga moglegheit til å jobbe heimanfrå.

– Vi har inga anna moglegheit enn å halde verksemdene våre opne. Når vi får smittetilfelle på kontora våre, må vi stengje og desinfisere, for så å opne igjen.

Kirkens Nødhjelp må betale 100 dollar (cirka 850 kroner) for å teste medarbeidarar på private laboratorium i Juba. Det stel godt av budsjettet.

Går oftare i gravferder

– Det siste året har folk gått oftare i gravferder. Dei mistar folk rundt seg i mykje større grad enn tidlegare, men årsaka blir ikkje opp fanga, og det blir ikkje laga statistikkar, seier ho.

Øyen fortel at det finst teststasjonar i hovudstaden Juba og ved grensa til Uganda. I resten av landet er det lita moglegheit til å teste folk, og dei testane som blir tekne, må òg sendast til Juba.

– Blir du sjuk i Sør-Sudan, får du ikkje hjelp. Det finst ikkje eit fungerande helsesystem. Dette er ikkje noko nytt. Folk har levd slik i generasjonar. Dei har måtta handtere konfliktar, flaumar, matmangel og sjukdommar stort sett på eiga hand.

Øyen fortel at regntida har byrja nord i landet.

– I fjor førte regnet til at store område låg under vatn, med etterfølgjande malaria og lungebetennelsar. På toppen no kjem altså korona.

Måtte seie frå seg vaksinar

Manglande fasilitetar gjer det òg vanskeleg for styresmaktene å ta imot koronavaksinar.

– For tre veker sidan fekk Sør-Sudan 59.000 dosar koronavaksinar. Dei må oppbevarast på minus 70 grader. Det klarer ikkje eit land som Sør-Sudan, som måtte sende vaksinane til Kenya.

Då landet fekk eit parti vaksinar gjennom Covax for eit par veker sidan, vart helsepersonell prioritert. Men også prominente folk som har gode kontaktar, fekk vaksinane, fortel Øyen.

Neste veke kjem ei ny sending, då skal internasjonal stab prioriterast.

– Eg får nok vaksine då. Det synest eg personleg er problematisk. Eg ville heller fått vaksine i Noreg, enn å ta frå dei få ressursane i Sør-Sudan. Men i Noreg er eg ikkje prioritert gruppe, fortel Øyen.

