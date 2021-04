VG: Fleire tilfelle av sjeldan blodpropp hos vaksinerte i Storbritannia

utenriks

Tidlegare var det kjent at det er registrert 79 tilfelle av sjeldan blodpropp og låge nivå av blodplater blant dei som har fått vaksinen i Storbritannia. I 19 av tilfella har det enda med døden.

Professor og viserektor ved Universitetet i Oslo, Per Morten Sandset, opplyser til VG at det no er registrert 175 slike tilfelle blant britar som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Sandset er med i ei internasjonal ekspertgruppe som utvekslar data om moglege biverknader av vaksinen.

Det er ikkje kjent om det er registrert nye dødsfall blant dei 175 tilfella.

