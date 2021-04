Tyskland trekkjer seg ut av Afghanistan i august

utenriks

Kunngjeringa om at også Tyskland trekkjer ut styrkane sine frå Afghanistan kjem etter at USA og Nato offentleggjorde at dei avsluttar det militære nærværet sitt i landet.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) og generalinspektør og øvstkommanderande i tyske Bundeswehr, Eberhard Zorn, skreiv torsdag at dei følgjer etter USA og trekkjer seg ut. Den tyske kontingenten i Afghanistan på 1.100 soldatar har vore den nest største etter den amerikanske. USA har hatt om lag 10.000 soldatar i landet.

– Bundeswehr forlèt Afghanistan med stoltheit. Soldatane våre har utført alle dei oppdraga dei har vorte gitt av parlamentet, skriv Kramp-Karrenbauer og Zorn.

Tyskland har mista 59 soldatar under tida landa har stilt med militære styrkar i Afghanistan. Av desse har 35 vorte drepne i angrep eller kamphandlingar.

Utanriksministeren i landet Heiko Maas seier til TV-kanalen ARD at Tyskland vil halde oppe dei sivile bidraga sine på nesten 5 milliardar kroner årleg til gjenoppbygging av Afghanistan sjølv om den militære styrken blir trekt ut.

(©NPK)