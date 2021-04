Tyskland etterforskar russar for attentat

utenriks

40 år gamle Zelimkhan Khangosjvili kom til Tyskland som asylsøkjar i 2016. Han var då utstyrt med georgisk pass som lydde på namnet Tornike Kavtarasjvili.

23. august vart han drepen i eit attentat i parken Kleiner Tiergarten i Berlin. Drapsmannen sykla opp på sida av han og drap han med to skot i hovudet. Drapsvåpenet, ein Glock-pistol med lyddempar, vart seinare funne på botnen i elva Spree, saman med sykkelen.

Ein 55 år gammal russar vart arrestert få timar etter drapet, sikta for å ha stått bak. Påtalemakta har namngitt han som Vadim Krasikov, som også har nytta namnet Vadim Sokolov. Han har sidan sete i varetekt.

Tysk påtalemakt meiner at det var snakk om eit bestillingsdrap og skuldar russisk etterretning for å ha stått bak. Russland har nekta for at det er noko samband til styresmaktene.

No er ytterlegare éin russar sett under etterforsking, mistenkt for medverknad. Mannen, som har sete i tysk varetekt sidan januar, er identifisert som Valid D. og skal ha skaffa våpenet som vart nytta under attentatet. Han skal òg ha overvaka offeret før attentatet og hjelpt den antekne leigemordaren inn i Tyskland.

Tyskland utviste i desember 2019 to russiske diplomatar og grunngav dette med Russlands manglande vilje til å hjelpe til i etterforskinga av attentatet. Russland svarte med å utvise to tyske diplomatar.

(©NPK)