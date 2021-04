Polske organisasjonar protesterer mot avsetjing av menneskerettskommissær

utenriks

Uttalen kjem etter at forfatningsdomstolen i landet torsdag fastslo at Adam Bodnar må forlate vervet om tre månader.

– Rettsavgjerda er endå eit døme på at regjeringa tek grep om statsapparatet, undergrev demokratiet og går utanom føresegnene i grunnlova, skriv organisasjonane, som inkluderer grupper som kjempar for menneskerettar, miljø og personvern.

Embetet er ein uavhengig institusjon som skal ta vare på borgarrettane til enkeltpersonar og representerer dei i tvistar med styresmaktene. Kommissæren kan òg krevje at enkelte statlege vedtak blir omgjorde.

Bodnar sit på overtid etter at embetsperioden hans gjekk ut i september, men nasjonalforsamlinga har ikkje klart å einast om ein etterfølgjar. Han vart innsett rett før dagens regjering kom til makta. Han har brei støtte hos opposisjonen, som har eit lite fleirtal i senatet, medan regjeringa kontrollerer det andre kammeret i forsamlinga.

Kritikarar meiner dei no ser endå eit skritt i regjeringspartiet PiS' forsøk på å ta kontroll over viktige institusjonar. Fjerninga av Bodnar betyr «slutten på ei av dei siste uavhengige mekanismane for å kontrollere den eigenmektige regjeringa», seier Human Rights Watch om avgjerda til domstolen.

(©NPK)