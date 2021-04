Mistenkt gjerningsmann død etter skyting i Indianapolis

utenriks

Tilstanden til dei skadde og om nokon har mista livet er førebels ukjent.

Talspersonen til politiet Genae Cook seier at politiet kom til staden medan skytinga framleis gjekk føre seg. Fleire vart såra av skot, men Cook seier ikkje kor mange. Ho føyer til at sidan den antekne gjerningsmannen er død, er det ikkje nokon umiddelbar fare for andre.

Skytinga skjedde rundt 23.30 torsdag kveld, skriv avisa Indianapolis Star.

Indianapolis-politiet har stadfesta at skytinga skjedde ved eit FedEx-anlegg, skriv Indianapolis Star.

