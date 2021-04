FN: Jemen-krisa blir stadig verre

utenriks

I ei oppdatering i FNs tryggingsråd torsdag sa Lowcock at titusenvis av menneske i Jemen allereie svelt i hjel. Ytterlegare 5 millionar er eitt steg unna svoltdøden, åtvara han.

Lowcock la òg til at mars var den dødelegaste månaden i Jemen til no i år, med over 200 sivile som vart drepne eller såra som følgje av krigshandlingar. Nesten 350 private bustader vart øydelagde eller skadde, sa han. Vidare har Jemen dei siste vekene vorte ramma av stadig fleire koronatilfelle.

For å stanse det Lowcock kalla ein katastrofe under utvikling, oppmoda han Tryggingsrådet til umiddelbar handling for å verne sivile, gi tilgang til humanitær hjelp, finansiering og støtte til økonomien i landet og veg til fred.

Som følgje av finansieringskutt klarer FN no å hjelpe berre 9 millionar menneske kvar månad, medan FN for eitt år sidan kunne hjelpe 14 millionar menneske i månaden, uttalte Lowcock. Han viste til ein givarkonferanse 1. mars der det vart lova 14 milliardar kroner, under halvparten av det som trengst, sa han.

– Meir pengar for å støtte FNs plan er den raskaste og mest effektive måten å redde millionar av liv på, sa nødhjelpssjefen.

I ein generell uttale frå Noreg, som sit i Tryggingsrådet, seier FN-ambassadør Mona Juul at Noreg er djupt bekymra over situasjonen.

– Vi oppmodar alle partar til å einast om ei vilkårslaus landsdekkjande våpenkvile og politiske samtalar for å få ein slutt på lidingane til jemenittane, seier Juul, som også ber om umiddelbar styrking av vernet til barn i det krigsherja landet.

