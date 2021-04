Ekspert om Afghanistan-exiten: – Biden gir frå seg det siste forhandlingskortet sitt

utenriks

Prio-forskar Kristian Berg Harpviken meiner USA – og Afghanistans leiarskap – har mista alle forhandlingskort dei kunne ha brukt for å påverke Taliban og dei ulike grupperingane i Afghanistan til å finne ei felles løysing.

– Ein litt røff versjon av det som har skjedd dei siste åra, er at USA har spelt bort alle forhandlingskorta sine, og forhandlingskortet til den afghanske regjeringa, medan Taliban har fått innfridd krava sine og fått internasjonal legitimitet. Det siste kortet spelte Biden bort i går, seier Harpviken til NTB.

Harpviken seier at kvinnerettar og andre viktige menneskerettar er fundamentalt trua av Nato tilbaketrekking, som vart vedteken onsdag. Innan september skal Nato vere ute av landet.

Forskingssjef Arne Strand ved Christian Mikkelsen-instituttet er meir optimistisk og seier partane i Afghanistan no får moglegheita til å løyse utfordringane sjølv, utan innblanding frå ein okkupant.

– Å lage eit så skarpt skilje om at no går alt gale fordi vi trekkjer oss ut, blir feil. Det gir veldig liten forskjell i det daglege. Det kan bli meir vald enkelte stader, men det som bekymrar meg, er at vi får ein uklar matsituasjon. Då vil dei reine mafiabandittane kunne få ein plass i det heile, seier Strand.

Må inkludere heile samfunnet

Han meiner eit breiare spekter av det afghanske samfunnet må takast med i samtalane om framtida enn «berre» Taliban, regjeringa og USA.

– I staden for å bruke militær makt må ein bruke makta til ordet, men ja, det er ei frykt for at nokon kan miste rettar viss det blir ei strengare tolking av islam, men det er òg mogleg å seie at dette skaper grunnlag for diskusjon. Og det er til dømes ekstremt mange dyktige afghanske kvinner som kan delta i den debatten no, seier Strand.

Strand påpeikar at mykje av Talibans mobiliseringskraft har vore motstanden mot utanlandske styrkar, og at det no forsvinn. Samtidig meiner han Taliban godt veit at dei ikkje berre kan ta over makta i Afghanistan på eigne premissar.

– Taliban har hatt regjeringskontoret før, og dei veit at internasjonale sanksjonar og mangel på bistand gjer det vanskeleg for dei viss dei tek makta på eiga hand, då vil dei ikkje vere i stand til å styre Afghanistan igjen, seier Strand.

Strand og Harpviken er samde om at Doha-forhandlingane om ein fredsavtale mellom Taliban og den afghanske regjeringa er viktige, men ikkje vil løyse situasjonen åleine.

Dei trur Taliban har lite å tene på å angripe ein okkupant som er på veg ut av landet.

– Samtidig vil dei nok gjere det meste ut av det, det er ikkje kvar dag nokon overvinn USA og Nato, så dei vil slå seg på brystet og seie at alt dei har ofra, har ført fram til noko, seier Strand.

Eit nytt Vietnam?

Harpviken seier Nato-avgjerda er ein naturleg konsekvens av avtalen som er inngått med Taliban, der USA forplikta seg til å trekke seg ut av landet.

Harpviken meiner Biden dobbeltkommuniserer når han på ei side seier USA har nådd måla i Afghanistan, men samtidig at dei ikkje kan bli i landet i håp om eit betre tidspunkt å trekke seg ut på.

Forskaren forstår frykta fleire har for at Afghanistan skal bli eit nytt Vietnam, der amerikanske styrkar blir evakuerte samtidig som den tidlegare fienden på stridsmarka tek over landet.

– No er det veldig spennande å sjå korleis Taliban posisjonerer seg, seier Harpviken.

– Det viktige å følgje med på no blir korleis regjeringsalliansen og tryggingsapparatet deira held saman, eit tryggingsapparat på over 300.000 individ. Det er høg desertering og slitasje, og ei dødelegheit på 2 prosent årleg i dei afghanske tryggingsstyrkane. Det har vore spenningar heile vegen, og no byrjar usemja verkeleg å komme til overflata, seier Harpviken.

Fryktar borgarkrig på fleire frontar

Eit mogleg scenario er at det blir ein rein borgarkrig, med fleire og uklare frontar. Både i Taliban og regjeringsdanninga er det ulike fraksjonar. Fleire krigsherrar har behalde kontroll over sine eigne hærstyrkar.

– Usemja er nok ein suksess for Taliban, ein byrjar å få slått ein kile i det afghanske regjeringssamarbeidet, seier Harpviken.

– Ein fleirfrontskrig er absolutt ei moglegheit, og i så fall vil det spele rett inn i hendene til Taliban som ser ut til å ha brukbar disiplin i rekkjene sine. Så kan det bli alliansar mellom enkelte i regjeringsapparatet og Taliban. Eg trur det er meir aktuelt enn at Taliban tek over makta åleine, seier Harpviken.

Eit anna scenario er at Taliban blir meir det al-Qaida var i forkant av 2001, ei gruppe med makt i bakgrunnen.

– Det er tenkbart at regjeringa blir splitta, og delar av ho blir sitjande med den formelle makta, i forståing med Taliban utan at dei går inn og tek regjeringsansvar. For Taliban er klar over at regjeringsansvar er eit tviegga sverd, det ønskjer dei ikkje før dei er klar på at dei vil lykkast. Då kan det vere betre å støtte ein maktstruktur i det skjulte, og så styrkje posisjonen sin på andre måtar og de facto behalde kontrollen over dei områda dei har full kontroll over no, seier Harpviken.

Alle aktørar, frå Biden til Nato-sjef Jens Stoltenberg og norske styresmakter, har framheva at det no er opp til Afghanistans naboar å ta eit større ansvar for situasjonen.

Harpviken seier nabolanda ikkje har kapasitet til å jobbe saman som eit kollektiv for å stabilisere Afghanistan.

– Det ein ser er at nabolanda forventar at denne situasjonen skal bli vanskelegare og rustar seg for ei forventa eskalering av konflikten i Afghanistan, seier han.

Drapskampanje mot journalistar

Harpviken påpeikar at det afghanske demokratiet har vore trua av omstridde val heilt tilbake til 2009.

– Men det har heilt fram til no vore tru på at ein grunnleggjande sett har fått ytringsfridom, ei blomstring av uavhengig medium og ein open diskusjon om politikk, seier Harpviken.

Dei siste åra har ein sett ei forverring på dette området, med fleire målretta angrep mot sivilsamfunnet, og særleg medieinstitusjonar og journalistar.

– Det er vanskeleg ikkje å sjå for seg at den utviklinga som har vore, er ei førebuing til uttrekkinga. Dei som står bak det, ser nok for seg at dette er noko som skal vidareutviklast. Så det er dårleg nytt, og det er sjølvsagt Biden klar over, seier Harpviken.

