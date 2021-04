USA set Johnson & Johnson-vaksinasjonen på pause i minst ei veke til

utenriks

Bruk av vaksinen vart sett på vent tysdag, etter tilfelle med blodproppsymptom hos vaksinerte.

Det er til saman registrert sju slike tilfelle, og eitt dødsfall, blant rundt 7,2 millionar amerikanarar som har fått vaksinen. Alle som har fått blodpropp, er kvinner.

Eit rådgivarpanel til folkehelseinstituttet møttest onsdag, og etter lange diskusjonar kom panelet fram til at dei treng meir tid til å granske tilfella. Dermed vil dei ikkje komme med noko tilråding før dei møtest igjen, truleg om ei veke eller ti dagar, skriv New York Times.

– Eg vil ikkje sende ein bodskap om at det er noko grunnleggjande gale med vaksinen. Men eg vil vere i stand til å forstå og forsvare avgjerda eg har teke, basert på ei fornuftig datamengd, seier Beth Bell, som leiar gruppa.

Nokre av ekspertane i panelet var imot å forlengje stansen i vaksinebruken, i frykt for at det kan gå særs hardt ut over sårbare grupper som lettare kan vaksinerast ved vaksinen, som blir gitt i éin dose og kan oppbevarast i kjøleskap. Til samanlikning må vaksinane frå Pfizer/Biontech og Moderna bli gitt i to dosar og oppbevarast ved svært låg temperatur.

Symptoma liknar dei som er påvist hos enkelte som er vaksinerte med vaksinen til AstraZeneca, mellom anna i Noreg, sa CDC-direktør Rochelle Walensky før møtet på onsdag.

EUs legemiddelbyrå EMA har tidlegare godkjent vaksinen til Johnson & Johnson, men har ikkje avklart om han i sjeldne tilfelle kan gi alvorlege blodpropptilfelle.

(©NPK)