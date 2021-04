Skal halde hardt å restaurere Notre-Dame til Paris-OL

utenriks

To år er gått sidan både franskmenn og resten av verda lét seg forferde av den øydeleggjande brannen i katedralen. President Emmanuel Macron sa tidleg at katedralen skulle byggjast opp att i løpet av fem år.

Presidenten held framleis på målet om å kunne gjenopne den gotiske skatten før Frankrike står som vertsnasjon for dei olympiske sommarleikane i 2024. Etter planen skal leikane starte 24. juli. Er det mogleg å bli ferdig om to år?

– Det er eit delikat spørsmål. Ei opning av katedralen i 2024 vil ikkje nødvendigvis avslutte restaureringa. Det er meir arbeid å gjere. Alle forventar å kunne besøkje katedralen i 2024, men arbeidet med full restaurering vil halde fram etter det, seier leiaren i venneforeininga til Notre-Dame, Michel Picaud, til Architectural Digest.

Forkasta moderne stil

Presidenten gjekk òg inn for å byggje opp att spiret med eit moderne arkitektonisk uttrykk. Spiret som brann vart reist på midten av 1800-talet for å erstatte det opphavlege mellomalderspiret som vart fjerna i 1786. Etter ein svært oppheta debatt og klare meiningsmålingar gav Macron etter for ønske frå folket i fjor sommar og forkasta tanken om eit moderne tilbygg.

Mykje har vorte gjort, men det er eit enormt stykke restaureringsarbeid som skal gjennomførast. Frå sommaren 2019 og fram til november i fjor var det sikringsarbeid som vart gjennomført på katedralen. Fram til pandemien vart det sett opp stillas og presenningar rundt det store steinbygget. Restaureringsarbeidarane måtte òg fjerne meir enn 300 tonn brannskadd stillas som var sett opp rundt spiret då brannen braut ut.

Fjerna treverk

No fortel leiaren i venneforeininga at alt det brende treverket i katedralen er fjerna.

– Vi har gjort store framsteg dei siste månadene. Det er oppløftande. Sist eg besøkte katedralen, kunne eg sjå eitt av dei aller største løfta då nye stillas vart sett opp innvendig, seier Michel Picaud.

Over heile Frankrike blir det felt fleire hundre år gamle eiketre som skal brukast i konstruksjonen av nytt tak og nytt spir. Det trengst rundt 2.000 av dei gamle kjempene. Ikkje alle liker det.

– Vi amputerer skogen og bryt eiketrea vekk frå skogen. Der er dei viktige habitat for mange insekt og fuglar, seier leiaren for miljøorganisasjonen Robin dess Bois, Jacky Bonnemains, til Deutsche Welle.

Giftig bly

Diskusjonen har òg gått høgt om kva materiale som skal brukast i det nye taket og spiret. Både betong og metallhimlingar i blanding med tre har vore aktuelt. Bonnemains meiner løysinga dei har landa på, er «anakronistisk»

– Eg hadde aldri trudd at dei skulle gå for den infernalske blandinga av tre og bly. Dette gjorde brannen mogleg og førte til ei betydeleg blyforureining, seier Bonnemains. For to år sidan gjekk han til sak mot styresmaktene for ikkje å ha teke grep for å hindre at folk vart eksponerte for giftig bly etter brannen. Søksmålet vart avvist for nokre månader sidan.

