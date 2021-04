Kongresskomité vil greie ut erstatning for slaveriet

utenriks

I tillegg til oppreisninga skal kommisjonen vurdere ei «nasjonal unnskyldning» for diskriminering over fleire hundreår, skriv New York Times.

Tiltaket er eitt av fleire president Joe Biden vil innføre for å jamne ut forskjell mellom folkegrupper i USA.

Avstemminga i justiskomiteen onsdag blir sett på som ein milepæl for forkjemparar for oppreisning, som i fleire tiår har arbeidd for å få avhjelpe etterverknadene av slaveriet. Den første versjonen av forslaget vart lagt fram for over 30 sidan, men nådde aldri fram til avstemming.

– På høg tid

Demokratane i komiteen gav forslaget fleirtal, trass republikansk motstand. 25 stemde for og 17 imot. Saka går no vidare til Representanthuset, og for første gong skal det stemmast i Kongressen over eit forslag for erstatning til etterkommarar av slavar.

– Det er på høg tid at ein kommisjon tek for seg dei sosiale forskjellane svarte står overfor, seier Sheila Jackson Lee, som sit i Representanthuset og fremja forslaget.

Den svarte demokraten kom med følgjande innstendige bønn til dei republikanske kollegaene sine.

– Ikkje stopp oss i kveld. Ikkje oversjå smerta og historia – og det rimelege i å oppnemne denne kommisjonen.

Ifølgje forslaget skal kommisjonen komme fram til «et veikart for sannheten om den brutale, belastende og forferdelige byrden slaveriet har plassert på afrikansk-amerikanere, og på nasjonen», sa Lee til justiskomiteen.

Ventar motstand

Sjølv om 150 demokratar står bak forslaget, vil det møtet motstand i ein delt Kongress. Demokratane har for tida fleirtal i begge kammera, men i Senatet er det ikkje nok. I tillegg til å få med seg alle i eige parti, må demokratane òg overtyde minst ti republikanske senatorar for på sikre seg dei nødvendige 60 prosentane.

Republikanarane erkjenner alt det vonde med slaveriet, men fleire tok likevel til motmæle mot forslaget. Nokre kritiserer kostnadene berre ved å opprette ein kommisjon, noko som er vurdert til å koste 20 millionar dollar – nesten 170 millionar kroner.

– Eg vil åtvare mot å slå inn på denne stien. Det tek oss bort frå den viktige draumen om at folk berre skal vurderast ut frå karakteren sin, ikkje hudfarge, sa Chip Roy i komitémøtet onsdag.

– Arvesynd

Rundt fire millionar afrikanarar og etterfølgjarane deira vart haldne som slavar i perioden 1619 til 1865 i USA og i koloniane som var forløparane i landet. Enkelte av politikarane i debatten omtalte dette som landets «arvesynd».

I forslaget står det òg at i tiåra etter at slaveriet vart avskaffa, bidrog styresmaktene til «vedvarende systemstrukturer som diskriminerer dagens afroamerikanere». Svarte i USA ligg etter kvite amerikanarar, både økonomisk og når det gjeld utdanning og helse. Dei har dobbelt så høg arbeidsløyse og i gjennomsnitt ein sekstendel av formuen kvite familiar har, heiter det i forslaget.

(©NPK)