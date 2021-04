Joe Biden tek imot Japans statsminister i Det kvite hus

utenriks

Statsminister Yoshihide Suga seier at han håpar på «produktive møter» når han møter Biden i Det kvite hus fredag.

Både Suga og Biden er forholdsvis nye i jobben, og begge vart valde i fjor haust. 72 år gamle Suga fungerte i ei årrekkje som den høgre handa til forgjengaren Shinzo Abe.

I motsetning til ei rekkje andre land har Japan hatt eit relativt uproblematisk forhold til USA under Donald Trumps leiing dei seinare åra. Møtet på fredag vil vise dei sterke banda mellom USA og Japan og forpliktinga deira til Stillehavsregionen, ifølgje japanske styresmakter.

Dei to statsleiarane vil mellom anna snakke om klimakrisa, koronapandemien og utfordringar knytt til Nord-Korea.

Men Kina blir eit viktig tema under møtet. Japan har uttrykt bekymring om ei ny kinesisk lov som opnar for at kystvakta i landet får bruke våpen mot utanlandske fartøy.

Kinesiske kystvaktskip har vore observerte dagleg i havområdet mellom Kina og Japan dei siste månadene. Dei japanskstyrte Senkaku-øyane i Aust-Kina-havet er gjorde krav på av både Kina og Taiwan, der dei er kjende som høvesvis Diaoyu og Tiaoyutai.

