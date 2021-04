Helsearbeidarar skotne på av soldatar i Myanmar – éin drepen

utenriks

I den nest største byen i landet, Mandalay, demonstrerte ei rekkje helsearbeidarar torsdag. Det var då militæret opna eld mot demonstrantane, som sprang i dekning i ein nærliggjande moské, fortel augnevitne til nyheitsbyrået AFP.

Ein 30 år gammal mann vart skoten og drepen, medan minst to andre vart skadde, ifølgje ein lege på staden.

Myanmar har jamleg vore prega av demonstrasjonar og valdelege samanstøytar med militæret sidan kuppet for over to månader sidan.

Over 700 sivile har vorte drepe som følgje av uroa i landet dei siste månadene, ifølgje ei lokal overvakingsgruppe. Over 3.000 skal ha vorte arresterte.

