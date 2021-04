FN: Ingen bevis for eritreisk tilbaketrekking frå Tigray

utenriks

Mark Lowcock orienterte torsdag FNs tryggingsråd om situasjonen i Tigray-provinsen, der etiopiske regjeringsstyrkar i november i fjor innleidde ein militæroffensiv mot Tigray-folketd frigjeringsfront (TPLF).

Eritreiske regjeringsstyrkar slutta seg til offensiven, men ifølgje Etiopias statsminister Abiy Ahmed gjekk dei førre månad med på å trekke seg ut.

Etiopia har fleire gonger seinare hevda at tilbaketrekkinga var i gang, men det stemmer ikkje, ifølgje Lowcock.

Ikkje bevis

– Det finst ikkje bevis for at den lova tilbaketrekkinga av eritreiske styrkar har funne stad, seier han.

Augnevitne Amnesty International har snakka med, fortel at eritreiske soldatar framleis er i området.

Måndag denne veka skal eritreiske soldatar ha skote vilkårleg og drepe tre menneske i landsbyen Adwa, medan minst 19 andre vart såra, ifølgje augnevitna.

Ikkje svar

Abiys talskvinne Billene Seyoum har ikkje svart på spørsmål om Amnestys opplysningar. Eritreas informasjonsminister har ikkje svart på nyheitsbyrået AFPs førespurnad om kommentar. Eritreiske styresmakter har tidlegare avvist skuldingar om overgrep mot sivile.

Etiopias statsminister nekta for i fleire månader for at det var eritreiske soldatar i Tigray-provinsen, og han gjekk så langt som til å «garantere» dette overfor FNs generalsekretær António Guterres.

Massakrar

Fleire hundre tusen er drivne på flukt etter at Etiopia innleidde offensiven i fjor haust, mange over grensa til nabolandet Sudan.

Flyktningane fortel om massakrar, massevaldtekter og plyndring, og dei skuldar etiopiske og eritreiske soldatar for å drive etnisk reinsing.

Etiopiske styresmakter avviser dette som usant.

FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bacheler, meiner den eritreiske hæren kan ha utført krigslovbrot og lovbrot mot menneskja i Tigray. Styresmaktene i Eritrea avviser skuldingane.