Eksiliranarar i Danmark tiltalte for terrorfinansiering

Ifølgje påtalemakta har dei ulovlege handlingane skjedd i samarbeid med ei etterretningsteneste frå Saudi-Arabia.

Dei tre eksiliranarane er truleg leiande medlemmer av separatistrørsla Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Rørsla kjempar for ein eigen arabisk stat på iransk territorium og blir rekna som ein terrororganisasjon i Iran.

– Dette er ei svært alvorleg sak der personar i Danmark har utøvd ulovleg etterretningsverksemd og finansiert og fremja terror frå Danmark i andre land, seier statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

– Det bør sjølvsagt ikkje finne stad på dansk jord, og derfor er eg tilfreds med at vi kan reise tiltale i saka, seier ho.

Dei tre mennene med base i Ringsted har vore varetektsfengsla sidan februar i fjor. Trioen nektar straffskuld.

Det er ikkje opplyst kor mykje pengar mennene er tiltalte for å ha samla inn. Hittil har dei vore sikta for å ha fått minst 20 millionar danske kroner på seks år frå ei saudiarabisk etterretningsteneste.

