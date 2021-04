Den franske ambassaden i Pakistan ber franskmenn om å forlate landet

utenriks

– På bakgrunn av alvorlege truslar mot franske interesser i Pakistan oppmodar vi franske statsborgarar og bedrifter til å mellombels forlate landet, skriv ambassaden til franskmenn som er busette i landet.

Denne veka har det igjen vore ei rekkje valdelege antifranske demonstrasjonar rundt om i Pakistan.

Onsdag oppmoda Islamistgruppa Tehreek-Labbaik Pakistan (TLP) styresmaktene i landet om å utvise den franske ambassadøren, noko som førte til at TLPs leiar vart arrestert. Dermed samla fleire TLP-tilhengjarar seg i gatene. Opptøyane førte mellom anna til at to politibetjentar døydde.

I fleire månader har det vore stor misnøye mot Frankrike i delar av Pakistan. Bakgrunnen er at Frankrikes president Emmanuel Macron i fjor forsvarte publisering av Mohammed-karikaturar, noko som blir sett på som blasfemisk av mange muslimar.

