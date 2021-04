Demokratar vil utvide USAs høgsterett

utenriks

Senator Ed Markey og representantane Jerry Nadler, Hank Johnson og Mondaire Jones skal halde pressekonferanse om lovforslaget torsdag.

Forslaget tek til orde for å auke talet på høgsterettsdommarar frå 9 til 13, skriv Wall Street Journal. Seks av dagens dommarar er nominerte av republikanske presidentar, halvparten av dei under Donald Trumps tid i Det kvite hus.

Det er lite sannsynleg at forslaget blir vedteke.

Nedsett kommisjon

Demokratane har knappast mogleg fleirtal i Senatet, og ei rekkje av partiets folkevalde har flagga at dei er imot å utvide høgsterett. I tillegg har president Joe Biden sagt at han «ikke er tilhenger» av å utvide høgsterett.

Biden oppretta likevel førre veke ein kommisjon som skal vurdere reformer av høgsterett. Blant spørsmåla som skal vurderast, er storleiken på domstolen og kor lenge høgsterettsdommarane bør sitje. Slik systemet er i dag, blir dei utnemnde på livstid.

– Vi treng meir enn ein kommisjon for å rette opp igjen integriteten til domstolen, seier Markey.

Konservativt fleirtal

Forslaget om fleire dommarar blir ikkje godt tekne imot av den republikanske senatoren Tom Cotton.

– Akkurat som førre gong demokratane utfordra ordninga, er dette eit forsøk på å skremme dommarane til å treffe liberale avgjerder, seier han.

Skulle forslaget bli vedtekne, får Biden moglegheit til å utnemne fleire dommarar som kan ha meir venstreorienterte synspunkt. Presidentane har ein tendens til å nominere dommarkandidatar som har same ideologiske bakgrunn som dei sjølve.

I dag består høgsterett av tre dommarar som blir sett på som liberale, og seks som blir rekna som konservative.

Viktig samfunnsrolle

Jobben til høgsterett i USA er i all hovudsak å sørgje for at delstatane ikkje lagar lover som bryt med den 230 år gamle grunnlova.

Domstolen behandlar færre enn 100 saker i året. Ofte dreier det seg om saker som er anka frå lågare rettsinstansar

Høgsterett har hatt stor innverknad på politikken og samfunnsutviklinga i landet. Mellom anna har rettsavgjerder frå domstolen ført til at raseskiljepolitikken vart avvikla, at likekjønna ekteskap er lov og at kvinner har rett til fri abort.

(©NPK)